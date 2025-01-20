По данным ООН, 60% зданий в Газе были либо повреждены, либо полностью разрушены.

19 января в Израиле заявили о начале перемирия в секторе Газа. Боевые действия продолжались 15 месяцев, после того, как 7 октября 2023 года террористы ХАМАСа напали на Израиль, а Армия обороны Израиля начала военную операцию в ответ.

Телеканал CNN поделился видео, на котором можно увидеть, во что превратилась Газа за последние 15 месяцев. Оно было снято в первый день перемирия.

Жуткие кадры демонстрируют сравненные с землей здания. Кое-где можно увидеть каркасы зданий.

По данным ООН, 60% зданий в Газе были либо повреждены, либо полностью разрушены. Речь идет, в частности, о школах, домах и больницах.

Война Израиля и ХАМАС: основное

7 октября 2023 года группа боевиков ХАМАС напала на территорию Израиля, граничащую с сектором Газа. Тогда были убиты 1200 человек, еще около 250 стали заложниками. Часть людей была освобождена в рамках обменов. Некоторые заложники были убиты.

В ответ на нападение армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольном группировке, погибло около 45 тысяч человек. Однако эти данные не верифицированы, также неизвестно, сколько среди погибших гражданских, а сколько – боевиков.

19 января с 11:15 по местному времени Израиль объявил о прекращении огня в секторе Газа. Впоследствии в СМИ сообщили, что боевики ХАМАС передали первых израильских заложников Красному Кресту.

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