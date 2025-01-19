Вскоре заложники встретятся со своими семьями.

Боевики ХАМАС передали первых израильских заложников Красному Кресту. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По словам журналистов, группировка ХАМАС передала трех израильских заложников представителям Красного Креста. После этого их должны передать израильским военным в районе коридора Нецарим.

Первыми заложниками оказались три женщины, а именно Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорона Штейнбрехер. Для них уже подготовлены армейские вертолеты Израиля. Освобожденных доставят в больницу, где окажут медицинскую помощь, а также они встретятся со своими родными.

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Сейчас власти Израиля официально не подтвердили эту информацию.

В целом соглашение, которое было заключено между Израилем и ХАМАС, предусматривает освобождение 33 из 98 израильских и иностранных заложников, которых удерживают в Газе, в течение первого шестинедельного этапа в обмен на тысячи палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля.

"Я чувствую, что наконец-то нашла немного воды, чтобы пить после того, как потерялась в пустыне на 15 месяцев. Я снова чувствую себя живой", - рассказала агентству Reuters женщина-переселенка из города Газа, которая уже более года находит убежище в Дейр-аль-Бала в центральной части сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа может посетить Газу на фоне соглашения о прекращении огня. Стивен Уиткофф планирует "почти на постоянной основе" находиться в ближайшие месяцы на Ближнем Востоке, чтобы решать проблемы на местах.

В то же время 18 января стало известно, что правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня. Соглашение было ратифицировано после более чем шестичасового заседания. Из 33 министров "за" проголосовали 24 человека, 8 - "против".

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