Майк Уолтц объяснил, что будет, если ХАМАС вдруг решит нарушить соглашение с Израилем.

"ХАМАС никогда не будет управлять Газой. Это абсолютно неприемлемо", - заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Он также отметил в интервью CBS "Face the Nation", что если ХАМАС нарушит соглашение о прекращении огня в Газе, США поддержит Израиль "в выполнении необходимых действий".

Трамп и его команда "донесли эту позицию" до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, Уолтц выразил оптимизм в отношении способности администрации Трампа заключить соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в рамках "Авраамовых соглашений". А еще он подчеркнул, что ХАМАС ничем не отличается от ИГИЛ или Аль-Каиды.

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Другие заявления Майка Уолтца

Ранее УНИАН сообщал, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет, по мнению Майка Уолтца. "Но мы должны увидеть проблему нехватки рабочей силы. Это не только оружие, боеприпасы или дополнительные средства. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить определенное соглашение", - отметил он.

Кроме того, от отреагировал на разрешение США бить по территории России ракетами ATACMS. Уолтц назвал это решение "еще одним шагом эскалационной лестницы".

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