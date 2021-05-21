Лидера ХАМАСа задержали в Шхеме / иллюстрация REUTERS

На территории палестинской автономии в городе Шхем задержали лидера террористической группировки ХАМАС Алаа Хамидана.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

"Официально подтверждена информация о том, что минувшей ночью в Шхеме был задержан лидер террористической организации ХАМАС в Шхеме Алаа Хамидан", - сообщает издание.

Его подозревают в причастности к деятельности террористической организации. Кроме того, Хамидан фигурирует в парламентском списке "Аль-Кудс", представляющий интересы ХАМАСа в Палестинской национальной администрации.

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Автор: Денис Прядко