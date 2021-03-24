Потребление мяса может достичь своего пика уже через четыре года из-за распространения растительных заменителей.

Быстрый подъем заменителей мяса на растительной основе может привести к тому, что Европа и Северная Америка достигнут своего "мясного пика" в 2025 году. И начиная с этой точки потребление обычных мясных продуктов начнет падать.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новый отчет, составленный Boston Consulting Group (BCG) и Blue Horizon Corporation. Документ также предвещает, что растительные заменители мяса сравняются в цене с животными продуктами уже в 2023 году. А 9 из 10 самых популярных блюд в мире: от пиццы паперони до суши - будут иметь реалистичную альтернативу к 2035 году.

Читайте такжеУченые придумали, как заставить коров безопасно пукать ради спасения планетыАвторы отчета считают, что через 14 лет 11% от глобального рынка белка будут приходиться именно на такие альтернативы. Хотя при условии быстрого технологического и регуляторного прогресса эта доля может быть и вдвое больше.

Все больше людей едят заменители мяса и молочных продуктов из-за обеспокоенности рисками для здоровья, воздействием на окружающую среду от процесса выращивания скота, а также благосостоянием животных. Отчет отмечает, что годовой рынок альтернативных мясных, молочных и морских продуктов достигнет 290 миллиардов долларов к 2035 году.

"Больше всего поражает то, что в развитых экономиках мы достигнем мясного пика в 2025 году по некоторым сценариям. Все говорят, что альтернативные белки - это футуризм. И многие люди якобы не воспринимают концепцию искусственного мяса. Но большинство людей не осознает, что мы на самом деле уже в точке, где употребление традиционного мяса сокращается в первый раз в истории. Глобальные последствия этого перехода на альтернативные белки будут большими", - сказал председатель BCG по вопросам аграрного бизнеса Декер Волкер.

Если за 15 лет на альтернативные белки будет приходиться 11% глобальных продаж, это сократит выбросы углекислого газа на миллиард тонн. Фермерские земли величиной с Великобританию больше не нужно будет использовать для поддержки скота. А 50 миллиардов кур не будут выращены.

Читайте такжеВо Вьетнаме едят черных котов, потому что верят, что они лечат от COVID-19 (фото 18+)По словам Декера, искусственное мясо уже закрепилось в некоторых рецептах, таких как паста болоньез, где на него приходится очень небольшая доля от общих вкусовых качеств. По мнению эксперта, замены сырого мяса не будет дольше всего.

"Когда вы готовите стейк, все должно быть идеально", - сказал он.

Другой отчет за 2019 год прогнозировал, что большая часть мяса на рынке не будет иметь животного происхождения уже в 2040 году. А директор Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН сказал год назад, что пик потребления мяса быстрее наступит в богатых странах.

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Перевод: Лесь Дымань