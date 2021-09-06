Из-за угрозы взрыва: в Тбилиси самолет совершил аварийную посадку

У воздушного судна, летевшего в Вену, сразу после взлета возникли неполадки - не закрылось шасси.

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