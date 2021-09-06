Обошлось без пострадавших / фото Konstantin Nikiforov
Самолет Airzena совершил аварийную посадку в международном аэропорту Тбилиси.
Об этом сообщает Грузия online.
У воздушного судна, летевшего в Вену, сразу после взлета возникли неполадки - не закрылось шасси.
Лайнер кружил над Тбилиси 1 час 50 минут, чтобы израсходовать топливо. Без этого, по словам специалистов, существовала угроза взрыва. К счастью, обошлось без пострадавших.
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