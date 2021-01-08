Boeing также передаст 500 миллионов долларов в фонд для жертв авиакатастроф с участием самолетов 737 Max.

Авиакомпания Boeing согласилась выплатить более 2,5 миллиардов долларов штрафа, чтобы закрыть дело об авиакатастрофах самолетов Boeing 737 Max.

Об этом сообщается на сайте Минюста США.

243,6 миллиона долларов компания заплатит как штраф, а за компенсацию клиентам выделит 1,77 миллиарда долларов.

Также Boeing передаст 500 миллионов долларов в фонд для жертв авиакатастроф с участием самолетов 737 Max.

Авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX

29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии. На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, никто не выжил. Это были граждане 35 стран мира, в том числе около 20 сотрудников ООН.

После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

Причины катастроф с самолетами Boeing 737 Max

Отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября 2019 года, он занял 353 страницы. В нем отмечается, что к авиакатастрофе привела череда неполадок, нарушений и ошибок - со стороны как компании-производителя, так и перевозчика и его пилотов.

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Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной падения самолета стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.

MCAS была установлена на Boeing 737 MAX из-за того, что относительно старый по конструкции самолет оснастили новыми двигателями большой мощности. Многие пилоты вообще не подозревали о существовании MCAS, способной при неисправности датчика угла атаки принудительно отправить самолет в пикирование.

о существовании MCAS, способной при неисправности датчика угла атаки принудительно отправить самолет в пикирование. Корпорация Boeing внесла изменения в программное обеспечение, расположение кабелей в корпусе самолета и руководство для летного состава.

18 ноября 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США разрешило вернуть в строй самолеты Boeing 737 MAX.

Европейское агентство авиационной безопасности в октябре заявило, что внесенные в конструкцию и программное обеспечение изменения сделали их достаточно безопасными для возобновления эксплуатации в Европе, но конкретная дата пока не названа.

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Boeing 737 MAX: что известно

Среднемагистральный самолет Boeing 737 MAX вместимостью 200 пассажиров и с дальностью полета 6,5 тыс. километров эксплуатируется с мая 2017 года, обладает высокими экономическими характеристиками и является самой продаваемой моделью в истории корпорации. До авиакатастроф и пандемии Covid-19 число заказов на него превышало четыре тысячи.

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Автор: Денис Прядко