Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Новая украинская авиакомпания Bees Airline c 11 июня запускает прямые регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси (Грузия).

Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») на своей странице в соцсети Facebook.

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Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Отмечается, что продажа билетов уже началась.

Кроме этого, пресс-служба сообщила, что компания Bees Airlines получила от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) право выполнять рейсы в европейские страны.

Что этому предшествовало

31 марта новая украинская авиакомпания Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.

Ранее в марте государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании осуществлять полеты по 29 маршрутам, в частности, по 16 чартерным и 13 регулярным.

Bees Airline

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт «Киев» имени Сикорского. На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, и уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.

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Автор: Павел Степанец