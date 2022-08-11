С начала полномасштабной войны в Польше трудоустроились 372 тысячи украинских беженцев.

В Польше уровень безработицы в июле составил 4,9%, что является самым низким показателем за последние 32 года, то есть за все время с момента падения коммунизма и начала рыночных реформ в стране.

Об этом УНИАН сообщили в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Министерство семьи и социальной политики Республики Польша.

"С начала полномасштабной войны в Польше трудоустроились 372 тысячи украинских беженцев. Больше всего из них работает в воеводствах: Мазовецком (82,8 тыс.), Нижнесилезском (39,5 тыс.) Лодзьском (36,4 тыс.), Великопольском (34,5 тыс.)", - говорится в сообщении.

В то же время генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич подчеркнул, что по сравнению с 2021 годом, спрос на вакансии в агентстве со стороны поляков увеличился на 9%, даже на позиции, которые традиционно занимали работники из Украины. Этому росту есть несколько объяснений: подорожание жизни в Польше, высокая инфляция (по прогнозу Еврокомиссии, годовая инфляция в Польше составит 12,2%) и рост ставок по ипотеке.

"Также мы замечаем, что поляки начинают осваивать работы, на которые раньше почти не обращали внимания, например, работа в пищевой промышленности и в логистике. Определенный парадокс в том, что при условных сложностях для экономики обычно уровень безработицы растет, при этом мы видим обратный процесс, когда уровень безработицы рекордно сокращается", - добавил Богдевич.

Борьба с безработицей:

21 июня 2022 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому официально зарегистрированных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам за минимальную заработную плату (6 500 грн).

По состоянию на 5 августа 2022 года в Украине официально было зарегистрировано 293 тысячи безработных, что на 7% меньше, чем было по состоянию на 24 февраля.

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