Под гимназией собрались медики и силовики, территория оцеплена.

В сети появилось еще одно видео из казанской гимназии №175, где 19-летний ученик устроил смертельное вооруженное нападение.

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На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, можно видеть, что под школой собрались медики и силовики, территория оцеплена.

По информации Mash, погибли 10 человек. В больницах также сейчас находится 21 пострадавший, один из них – в крайне тяжелом состоянии. Еще семеро – в тяжелом. Остальные – в состоянии средней тяжести.

Шестерых пострадавших в момент публикации информации оперируют.

Нападение на гимназию в Казани: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 (Россия) на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Нападавший на допросе назвал себя богом и объяснил мотивы нападения ненавистью.

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Автор: Дмитрий Захаров