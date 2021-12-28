Наблюдение за воздушным пространством в странах Балтии было усилено в 2014 году после начала российской военной агрессии в Украине.

В 2021 году боевые самолеты НАТО уже осуществили около 370 вылетов для перехвата воздушных судов, из них 290 вылетов касались идентификации и наблюдения за российскими самолетами.

Количество перехватов российских самолетов уменьшилось - в 2020 году таких насчитали 350, сообщает Spiegel.

Большинство самолетов было перехвачено в странах Балтии. Миссии по перехвату обычно проходили без инцидентов.

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Как пишет немецкое издание, после срабатывания сигнала тревоги, истребители из стран НАТО должны подняться в воздух в течение нескольких минут, чтобы определить, например с помощью визуального контакта, представляет ли подозрительный самолет угрозу. И, чтобы при необходимости его можно было остановить силой. Миссии в большинстве случаев выполняются из-за российских самолетов, и редко из-за военных самолетов из других стран, или из-за пассажирских либо грузовых воздушных суден, которые не удалось сразу идентифицировать.

Отмечается, что наблюдение за воздушным пространством в странах Балтии было усилено в 2014 году после начала российской военной агрессии в Украине. Всего к действиям готовы более 60 истребителей НАТО.

Как сообщал УНИАН, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики. Он вспомнил в связи с этим Россию, пообещав "ответить со всей решимостью".

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