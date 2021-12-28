Боррель призвал страны ЕС продолжать поддерживать Украину и других восточных соседей в сопротивлении давлению России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики. Он помянул в связи с этим Россию, пообещав "ответить со всей решимостью".

Боррель призвал страны ЕС продолжать поддерживать Украину и других восточных соседей в сопротивлении давлению России, говорится на сайте Европейской службы внешних связей.

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Боррель также напомнил о важности сохранять твердый подход в отношении официального Минска.

"В связи с этим саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам", - подчеркнул Боррель.

Ранее Боррель прокомментировал возможное вторжение российских войск в Украину, заявив, что европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

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