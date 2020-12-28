В НАТО отметили, что российские военные самолеты несут потенциальные риски для гражданских самолетов.

Истребители военно-воздушных сил стран НАТО в этом году сотни раз вылетали на перехват военных самолетов РФ, которые без предупреждения приблизились к воздушному пространству этих стран.

Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

"ВВС НАТО во всей Европе вынуждены были вылетать более 400 раз в 2020 году для перехвата неизвестных самолетов, приближавшихся к авиационному пространству альянса. Почти 90 процентов таких вылетов - около 350, - были вызваны появлением российских военных самолетов. Это больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что российские военные самолеты несут потенциальные риски для гражданских самолетов. Это связано с тем, что они не передают данные транспондеров о месте нахождения или высоте, не сообщают о полетных планах и не выходят на связь с диспетчерами воздушного движения.

"Во всей Европе около 40 радаров воздушного наблюдения и узлов отчетности и около 60 реактивных самолетов НАТО дежурят круглосуточно и без выходных, чтобы служить силой быстрого реагирования для самолетов, которые попадают в беду или не соответствуют международным правилам полета вблизи воздушного пространства Альянса", - отметили в Альянсе.

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НАТО осуществляет воздушное патрулирование над Эстонией, Латвией и Литвой с 2004 года, когда эти балтийские страны присоединились к Альянсу. Также самолеты альянса осуществляют патрулирование в регионе Западных Балкан для стран, не имеющих собственных боевых самолетов - Албании, Словении и Черногории. Также самолеты НАТО в 2020 году помогали контролировать воздушное пространство для Румынии, Болгарии и Исландии.

Для контроля за воздушным пространством Альянс имеет два оперативных центра ВВС: в Германии и в Испании, которые следят за воздушным пространством над Европой.

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Автор: УНИАН