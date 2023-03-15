На кадрах видны маневры российских истребителей вблизи беспилотника и момент его сбития.

Американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с американским беспилотником, сбивший российский истребитель над Черным морем.

На кадрах видно, как беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper вел разведку в международном воздушном пространстве в акватории Черного моря. Вдруг вблизи него появились русские Су-27. Они несколько раз сбрасывали топливо вблизи MQ-9 Reaper. Один из истребителей врезался в беспилотник, сбив его.

"До сегодняшнего дня такого никогда не случалось", - комментирует голос за кадром.

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Российский истребитель сбил американский дрон - что известно

Вечером 14 марта российский Су-27 протаранил американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. Как сообщили в Европейском командовании Вооруженных сил США, перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и летели перед MQ-9 в "безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

Инцидент прокомментировали в Белом доме - действия россиян назвали "непрофессиональными и опасными". В то же время Россия свою вину не признает, называя миссию MQ-9 Reaper "провокацией". Из-за инцидента США вызвали российского посла "на ковер".

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