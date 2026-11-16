Остановка метро и перепады напряжения: в трех городах фиксируются проблемы со светом из-за атак РФ

В Харькове и Днепре приостановлена работа метрополитенов.

В Харькове, Днепре и Запорожье вечером 16 ноября фиксируется падение напряжения в электросетях в результате российских атак на энергообъекты. В городах возникли проблемы с электротранспортом.

В частности, в Харькове пришлось останавливать поезда на всех линиях метрополитена. Об этом Суспильному сообщил спикер метрополитена Алексей Битнер.

По его словам, поезда остановили на станциях, чтобы не оставлять их в туннелях. Сейчас движение постепенно восстанавливают.

Спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко заявил, что в регионе также действуют графики аварийных отключений.

"Это связано с ситуацией в объединенной энергосистеме Украины. У нас сейчас по области действуют графики почасовых отключений. В городе и дополнительно по области еще применяются графики аварийных отключений в связи с низким напряжением в сети. Это вынужденная мера для стабилизации ситуации, мы вынуждены вводить аварийные отключения", – рассказал Скичко.

Кроме того, проблемы с низким напряжением наблюдаются и в Днепре. В городе приостановлена работа метрополитена, троллейбусов и трамваев. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

"Из-за обесточивания тяговых подстанций, питающих контактную сеть электротранспорта, работа трамвайных и троллейбусных маршрутов приостановлена. В связи с аварийным отключением питания метрополитена движение поездов приостановлено. Станции работают в качестве убежищ", – говорится в сообщении.

Также аварийные отключения электроэнергии введены и в Запорожской области.

По данным "Запорожьеоблэнерго", по некоторым адресам свет может пропадать вне опубликованных графиков.

"Причина – повреждение энергетического оборудования в результате российских атак. Все ответственные службы работают над восстановлением электроснабжения. Жизненно важные объекты переведены на питание от генераторов", – добавили в ведомстве.

Как сообщили в "Укрэнерго", в результате вражеских ударов наблюдаются масштабные отключения электроэнергии на востоке Украины. В частности, особенно сложная ситуация – в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.

"Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение городов существенно ограничено. Энергетики работают над ликвидацией последствий атак", – говорится в сообщении.

Ситуация в энергетике из-за российских обстрелов в преддверии зимы

Недавно премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Россия существенно усилила интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру Украины еще до начала зимы. Количество ударов по энергетическим объектам за последние месяцы уже в разы превышает прошлогодние показатели, а полностью защитить всю систему от разрушений невозможно.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время тактика россиян заключается в том, чтобы несколько дней подряд наносить удары по энергетике одного из регионов.

Он добавил, что в Запорожской и Днепропетровской областях - очень сложная ситуация в энергетике после российских ударов.

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