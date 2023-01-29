Возможное предоставление Украине истребителей в настоящее время даже не возникает.
Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel. Он предостерег от "вступления в гонку за повышение ставок, когда речь идет о вооружении".
"Если сразу... в Германии начинаются очередные споры, это не слишком серьезно и подрывает доверие к решениям правительства", – пояснил канцлер свою позицию, имея в виду решение о поставках танков ВСУ.
Он подчеркнул, что решения о помощи Украине принимаются с учетом недопущения столкновения НАТО с РФ.
"Серьезно относящийся к своей присяге канцлер Германии, должен сделать все, чтобы война РФ против Украины не превратилась в войну между РФ и НАТО", – отметил Шольц.
Истребители для Украины-что известно
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров поскорее предоставить Украине самолеты F-16.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстр заявил, что его страна готова рассмотреть передачу Украине истребителей F-16. Однако для этого Киев должен направить запрос на их передачу.
У Байдена уже заявили, что обсудят с союзниками поставку истребителей Украине.