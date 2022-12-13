Своими действиями российский диктатор лишил себя всех приспешников, которые условно называли себя "друзьями Путина". От него начали отворачиваться все те, кого он раньше считал союзниками.

Сначала президент Казахстана заявил, что не признает псевдореспублики "ЛДНР", а впоследствии отказался и от газового союза с РФ. Мол, не планирует нарушать западные санкции. Позже аналогичное заявление сделал министр энергетики Узбекистана, подчеркнув, что страна не соглашается "на политические условия, которые несут угрозу национальным интересам". Набрался смелости и президент Таджикистана, когда в лицо Путину высказал все претензии по неуважению россиян к его стране.

Россия оказалась в такой ситуации по двум причинам. Начав агрессию против Украины, РФ развеяла все мифы о своем миролюбии. Ведь после того, как даже слепой увидел, что происходит в Украине, эта иллюзия окончательно выветрилась.

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Вторая причина — опасения иметь в союзниках наиболее санкционированную страну-изгоя, от которой отвернулся весь цивилизованный мир. Ведь быть рядом с Россией теперь означает - подвергать опасности собственную страну. Об этом, собственно, и заявил министр энергетики Узбекистана. Сейчас все, кто будет помогать России, также попадут под западные санкции.

Быть рядом с Россией - подвергать опасности свою страну

Не будем забывать и о том, что происходит в политической части отношений этих постсоветских стран с Россией. Например, скандальные заявления российского посла Бородавкина в Казахстане, когда он вдруг назвал казахов "фашистами и нацистами". То есть он повторил весь бред, которым забиты российские головы в отношении Украины. Как именно казахи должны реагировать, когда те же пропагандистские тезисы начали применяться русскими в отношении Казахстана? Безусловно, реакция должна быть адекватной.

Конечно, существует определенный политес, когда нужно подписывать пустые документы о стратегическом партнерстве с РФ, а есть реалии жизни. Для политеса президент Казахстана Токаев слетал в РФ, где рассказал о дружбе-партнерстве. Но в реальности Казахстан будет серьезно размышлять, сделать ли какой-то серьезный шаг на встречу России…

Не исключено, что казахи и представители других постсоветских стран будут такими разговорами о дружбе и в дальнейшем вынуждены балансировать в отношениях со страной-агрессором. Но на самом деле будут все больше и больше отдаляться от Путина.

"Мы хотим быть свободными в своем выборе", — вот к чему сегодня приходят даже те страны, которые в свое время ориентировались на Москву.

И мы уже видим переориентацию. Например, тот же Казахстан уже больше смотрит в сторону Китая. Азербайджан смотрите в сторону Турции. Центральноазиатские страны так же смотрят, где можно найти альтернативу торговле с Россией.

Как только ВСУ поставят Россию на место, союзников у нее не станет

Да, РФ находит новых союзников, таких как Северная Корея, Иран и, до известной степени в политической части, Китай. Однако они будут оставаться с россиянами лишь до тех пор, пока Москва сможет держать хоть какую-то линию. Как только ВСУ поставят Россию на место, и этих союзников у нее не станет.

На самом деле этот процесс уже начался. Уже есть сообщения о том, что Китай намерен увеличить закупку нефти от Саудовской Аравии. А если верить источникам издания Bloomberg, премьер-министр Индии Нарендра Моди даже отказался от встречи с Путиным после последних угроз того о "вероятности ядерной войны".

Все это - не совпадение. Каждая страна мира четко понимает, что дальнейшее партнерство с РФ будет очень дорого стоить ей экономически.

Индия вряд ли хочет портить отношения с коллективным западом. 70% внешней торговли Китая приходится на ЕС и США. То есть помощь России и нарушение западных санкций будет означать финал для китайской экономики. А Иран, скорее всего, доиграется до того, что США применят такие меры, которые заставят эту страну навсегда поставить точку на ядерных амбициях. Израиль также поможет Ирану поставить эту точку.

Турция может позволить себе играть в игру "и вашим, и нашим"

Еще может позволить себе играть в игру "и вашим, и нашим". Но кроме Турции таких стран фактически нет. Но Стамбулу выгодно только поддерживать торговые связи с россиянами, приглашать тысячи российских туристов, и все такое. А с другой стороны Турции выгодно помогать Украине и демонстрировать соблюдение норм международного права. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения "Эрдоган в очередной раз обыграл Путина".

Поэтому фактически Россия ведет путь к полной самоизоляции, а Путин уже остался без союзников. Существует только политическая ось Минск-Москва. Однако Лукашенко уже не является отдельным субъектом, превратившись в подконтрольного Путину минского губернатора. Больше - никого. Ни один из мировых лидеров не хочет вписать свое имя в одной строке с Путиным, Лукашенко, Герасимовым и Шойгу.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины