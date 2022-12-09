Турция хочет использовать свое стратегическое расположение для того, чтобы стать ключевым маршрутом транзита газа в Европу.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Турция, Азербайджан и Туркменистан проведут встречу на уровне президентов, на которой будет обсуждаться возможность экспорта туркменского газа в Европу.

Как сообщает Bloomberg, переговоры президентов Реджепа Тайипа Эрдогана, Ильхама Алиева и Сердара Бердымухамедова пройдут на каспийском курорте Аваза 14 декабря.

Во время переговоров будет обсуждаться возможность транспортировки газа через Каспийское море на танкерах в Азербайджан, а оттуда – по трубопроводу в Турцию и дальше в Европу.

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Как говорится в материале, Турция хочет использовать свое стратегическое расположение для того, чтобы стать ключевым маршрутом транзита газа в Европу. Для этого она планирует удвоить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд куб. м.

Азербайджан уже экспортирует газ в Европу, в то время как огромные ресурсы Туркменистана в основном остаются неиспользованными.

Запасы туркменского газа составляют 13,6 трлн кубометров на конец 2020 года. Это примерно треть российских запасов.

Газовое предложение Путина:

13 октября 2022 года президент Турции встретился с Путиным в Казахстане, где они обсудили ряд вопросов, в том числе по транзиту российского газа.

Россия хотела экспортировать через Турцию больше газа, сделав из нее новый газовый "хаб", чтобы сохранить свое энергетическое влияние на Европу.

По словам Путина, Турция предложила самый надежный маршрут для доставки газа в Европейский союз, а предлагаемая платформа якобы позволит устанавливать цены без политики. Глава Кремля сказал Эрдогану, что хаб будет "площадкой не только для поставок, но и для определения цены, потому что это очень важный вопрос".

Однако, как сообщал Forbes, идея сделать из Турции газовый хаб, может оказаться ловушкой для Путина, так как агрессор может потерять и газ, и деньги.

Отношения России с Турцией:

Отношения с Турцией, членом НАТО, жизненно важны для России в то время, когда Запад обрушил на нее волну экономических санкций, от которых Анкара воздерживается. Вместе с тем, Турция отвергла действия России по попытке аннексии четырех украинских областей как серьезное нарушение международного права.

Эрдоган стремится выступить посредником между Москвой и Киевом и добился прорыва в июле, когда вместе с ООН заключил зерновое соглашение, позволяющее возобновить коммерческий экспорт украинского зерна из черноморских портов, которые Россия блокировала.

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