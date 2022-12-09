В стране-оккупанте России говорят, что готовы помочь Казахстану "пресечь экстремистские националистические выступления".

Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин заговорил о "русофобии и национализме" в этой стране. В Казахстане не стали молчать и ответили дипломату.

"Интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с совершенно неприемлемыми требованиями, лозунгами и так далее. Причем эти лозунги русофобские", — заявил российский посол в комментарии одному из пропагандистских ресурсов.

Но и на этом он не остановился, заявив, что страна-оккупант Россия готова помочь Казахстану "пресечь экстремистские националистические выступления".

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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов ответил на такие высказывания Бородавкина и подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют статуту посла, сообщает Forbes.kz.

"Я внимательно ознакомился с интервью Алексея Бородавкина. Некоторые моменты действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу... Но он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Ксенофобия есть и в России, и в других странах", — заявил Кошанов.

Какую позицию занимают власти Казахстана в отношении РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыто перешел к экономической и политической сепарации от России: он поручил наладить продажи нефти в обход РФ.

Ранее Токаев на Петербургском международном экономическом форуме заявил о невозможности признания так называемых "ЛДНР".

Директор Института стратегических исследований Павел Лисянский объяснял, что Россия еще с 1990-х годов предпринимала попытки по аннексии части северного Казахстана.

В эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" политолог Дмитрий Дробницкий назвал Казахстан следующей "проблемой" для Российской Федерации. Он убежден, что в этой стране могут происходить "нацистские процессы".

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