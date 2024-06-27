SpaceX активно сотрудничает с военными США, чтобы остановить незаконное использование РФ терминалов спутниковой связи в Украине.

Пентагон высоко ценит усилия компании SpaceX, направленные на сдерживание российского использования Starlink. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя главы американского оборонного ведомства Аманду Дори.

По ее словам, SpaceX активно сотрудничает с американскими военными, чтобы остановить незаконное использование Россией терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Как отметила Дори, примерно один из сотни терминалов Starlink в Украине "был нелегитимным", а обслуживание было сокращено до "нескольких сотен неодобренных терминалов".

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"SpaceX помогает сдерживать российские военные использования терминалов, которые стали важными инструментами связи как для военных операций в Украине, так и против гражданского населения", - говорится в материале.

Заместитель министра обороны США также отметила, что российские войска "приспособятся и будут настойчиво пытаться получить их незаконный доступ".

"SpaceX заключает контракт на 40,5 миллионов долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине до 30 ноября, чтобы предоставлять услуги Starlink, но это "лишь небольшая доля десятков тысяч терминалов, подаренных другими странами, и тех, которые приобрели граждане Украины через законные каналы", - уточнила Дори.

Starlink для Украины - последние новости

Недавно Пентагон продлил контракт с Маском на Starlink для Украины. США продлили соглашение с компанией SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.

Контракт обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

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