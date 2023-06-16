Эти страны приобретут для Украины боевые танки для того, чтобы заменить разрушенную технику.

Украина получит дополнительные танки Leopard 2. Поставки, которые должна осуществить компания Rheinmetall, профинансируют Дания и Нидерланды.

Как пишет издание Handelsblat, страны приобретут основные боевые танки для того, чтобы заменить разрушенную технику. Речь идет о поставке Украине 14 танков Leopard.

Источники издания утверждают, что соответствующие контракты уже заключены. Сумма сделки измеряется миллионами евро. В то же время в компании Rheinmetall информацию о таких планах Нидерландов и Дании не комментировали.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины получат первые приобретенные этими странами танки в январе следующего года. До того момента Rheinmetall должна отремонтировать танки Leopard 2 A4, которые компания забрала со складов разных стран.

Поставка вооружения для Украины

Болгария планирует присоединиться к снарядной коалиции - европейской программе по поставке боеприпасов Украине. До этого момента Болгария была одной из двух стран ЕС, которые не присоединились к этой программе. Второй является Ирландия.

Кроме того, Украина получит сотни ракет и связанных с ними систем для усиления сил противовоздушной обороны. Их поставят Дания, Нидерланды, США и Великобритания. Отмечается, что речь идет о предоставлении ракет малой и средней дальности.

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