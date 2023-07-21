В будущем Германия планирует передать Украине 100 танков Leopard 1A5 в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией.

Германия передала Украине первые основные боевые танки Leopard 1A5.

Об этом речь идет в обновлении о военной помощи для Украины на сайте правительства Германии. В частности, в Украину уже доставлены 10 танков Leopard 1A5. А в будущем страна намерена передать ВСУ еще 100 таких танков в рамках совместного с Данией проекта.

Также доставлено еще 20 пулеметов MG3 для тяжелой бронированной техники, а именно - танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и инженерных машин Dachs. Всего таких пулеметов было доставлено 138 единиц.

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Кроме того, дополнительно доставлено 1305 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм (всего Германия доставила 28 тыс. 535 таких снарядов) и 2064 дымовых боеприпасов калибра 155 мм (всего Украина получила 3248).

Еще Украина получила новую тяжелую и среднюю мостоукладочную систему и 12 трейлеров, дополнительно четыре погранично-патрульных автомобиля (всего 163), 10 мобильных радаров наземного наблюдения (всего 18), 16 грузовиков Zetros (всего 140) и 100 тыс. аптечек первой помощи.

Танки для Украины

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что до конца года Украине поставят более 100 танков. При этом изначально Дания и Германия планировали передать ВСУ 80 танков Leopard 1 до июня.

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