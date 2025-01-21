Виталий Саенко

Европа на сегодня не лидирует в глобальной технологической гонке, отметил президент.

Европа потеряет целый век, если не изменит подход к развитию технологий. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

"Нам нужен совершенно новый, более смелый подход к технологическим компаниям и развитию технологий. Если мы упустим время, Европа потеряет это столетие", - считает Зеленский.

В частности, в качестве примера, президент отметил, что "сейчас Европа отстает в развитии искусственного интеллекта".

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"Уже сегодня алгоритмы TikTok являются мощнее некоторых правительств. Уже сегодня судьба малых стран больше зависит от владельцев технологических компаний, чем от их законов. Уже сегодня Европа не лидирует в глобальной технологической гонке, отставая как от Америки, так и от Китая. Это не мелочь, это - о слабости: сначала технологической и экономической, а затем и политической", - убежден президент Украины.

Он отметил, что Европа часто больше сосредоточена на регулировании, чем на свободе, но, когда требуется разумное регулирование, Брюссель колеблется.

"Мы должны обеспечить максимальное технологическое развитие в Европе и вместе принимать все важные решения, для всей Европы", - заявил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2024 года Европарламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен урегулировать использование технологий этого типа. В Европе считают, что они смогут задать юридические тренды в области использования ИИ-технологий.

По данным журналиста Джиллиаан Тетта, главы редакционной коллегии The Financial Times в США, дроны с искусственным интеллектом, изготовление которых стоило США $1200, украинцы делают в 20 раз дешевле. По его словам, продукция военных стартапов в Украине не только инновационная - например, беспилотники с искусственным интеллектом, - но и относительно дешевая.

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