До начала полномасштабной войны она жила с отцом.

Высокий суд Ирландии постановил вернуть в Украину девочку, которую мать привезла в страну без разрешения отца.

Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания RTÉ со ссылкой на решение суда. Так, судья Мэри Роуз Гирти постановила, что девочку, которой еще не исполнилось 10 лет, вывезли из родной страны неправомерно. Ее родители разошлись несколько лет назад, до начала полномасштабной войны ребенок жил с отцом, его женой и сводными братьями и сестрами. Мать Дарьи могла с ней встречаться.

Мать девочки заявила, что имела право вывезти ребенка в соответствии с постановлением правительства. Мужчина оспаривал ее слова, требуя от суда вынести постановление, предписывающее вернуть его дочь в Украину.

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Судья заявила, что психологическое здоровье девочки находится под угрозой из-за ее удаления от дома, ей будет лучше немедленно вернуться в Украину. "Суду были представлены доказательства, включая беседы ребенка с экспертом, что девочка глубоко переживала разлуку с отцом и людьми, которые являются ее сводными братьями и сестрами", - говорится в решении.

Также ребенок рассказал, что у нее нет друзей в Ирландии, она не говорит по-английски, а общается с друзьями из Украины по видеосвязи. "Эксперт отметил, что Дарина очень привязана к своим родителям и имеет ограниченное представление о войне", - отмечает издание.

Судья отметил, что, несмотря на войну, дом девочки не подвергается ежедневным или еженедельным нападениям, а суду "не представили никаких доказательств того, что в случае возвращения девочки существует серьезный риск того, что она подвергнется физическому воздействию или будет убита в своем родном районе".

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