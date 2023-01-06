Минфин США ввел санкции в отношении поставщиков иранских БПЛА, которые использовались для обстрела объектов гражданской инфраструктуры Украины.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало имена руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries (QAI), ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство БПЛА.
"Надежда Кремля на поставщиков последней инстанции, таких как Иран, показывает его отчаяние перед лицом мужественного сопротивления Украины и успеха нашей глобальной коалиции в нарушении российских цепочек военных поставок и отказе им в ресурсах, необходимых для замены оружия, потерянного на поле боя. Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы создания БПЛА и баллистических ракет, и будут решительно поддерживать народ Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.
Санкции введены против следующих лиц:
- председатель совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши, который отвечал за ведение переговоров по соглашению Ирана с Россией о поставке иранских БПЛА;
- управляющий директор QAI Гасем Дамавандян, который, вероятно, способствовал поставке БПЛА иранским военным службам в дополнение к обучению российского персонала;
- основной член Совета директоров QAI Хамидреза Шарифи-Техрани, который участвовал в поставках БПЛА и сопутствующего оборудования иранским военным службам;
- члены Совета директоров QAI Реза Хаки, Маджид Реза Ниязи-Ангили и Вали Арланизаде.
Сотрудничество Ирана и России
Иран обвинили в продаже России дронов-камикадзе Shahed-136 и Mohajer-6 еще летом, однако они признали это только в ноябре.
Глава иранского МИЛ заявлял, что они поставили дроны-камикадзе в Россию еще до начала полномасштабной войны в Украине.
В СМИ писали, что Иран может передать России около тысячи дополнительных единиц оружия.
В декабре в украинской армии сообшили, что армия РФ начала применять по Украине иранские дроны с другими серийными номерами.
Кроме того, в Иране заявили, что не будут "спрашивать ни у кого разрешения" на сотрудничество с Россией.