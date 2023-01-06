Глава Минфина пообещал продолжить поддерживать Украину.

Минфин США ввел санкции в отношении поставщиков иранских БПЛА, которые использовались для обстрела объектов гражданской инфраструктуры Украины.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало имена руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries (QAI), ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство БПЛА.

"Надежда Кремля на поставщиков последней инстанции, таких как Иран, показывает его отчаяние перед лицом мужественного сопротивления Украины и успеха нашей глобальной коалиции в нарушении российских цепочек военных поставок и отказе им в ресурсах, необходимых для замены оружия, потерянного на поле боя. Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы создания БПЛА и баллистических ракет, и будут решительно поддерживать народ Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

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Санкции введены против следующих лиц:

председатель совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши, который отвечал за ведение переговоров по соглашению Ирана с Россией о поставке иранских БПЛА;

управляющий директор QAI Гасем Дамавандян, который, вероятно, способствовал поставке БПЛА иранским военным службам в дополнение к обучению российского персонала;

основной член Совета директоров QAI Хамидреза Шарифи-Техрани, который участвовал в поставках БПЛА и сопутствующего оборудования иранским военным службам;

члены Совета директоров QAI Реза Хаки, Маджид Реза Ниязи-Ангили и Вали Арланизаде.

Сотрудничество Ирана и России

Иран обвинили в продаже России дронов-камикадзе Shahed-136 и Mohajer-6 еще летом, однако они признали это только в ноябре.

Глава иранского МИЛ заявлял, что они поставили дроны-камикадзе в Россию еще до начала полномасштабной войны в Украине.

В СМИ писали, что Иран может передать России около тысячи дополнительных единиц оружия.

В декабре в украинской армии сообшили, что армия РФ начала применять по Украине иранские дроны с другими серийными номерами.

Кроме того, в Иране заявили, что не будут "спрашивать ни у кого разрешения" на сотрудничество с Россией.

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