Атака будет означать значительную эскалацию, которая грозит разжечь полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Иран готовится атаковать Израиль баллистической ракетой, что может привести к значительной эскалации, которая грозит разжечь полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, администрация Байдена отчаянно пытается предотвратить такое развитие событий. При этом чиновник заверил, что США помогут Израилю защититься от ожидаемых ударов, подобно тому, как они сбили ракеты и беспилотники, когда Иран совершил серьезную атаку в апреле.

"Непонятно, когда именно начнется операция Ирана, но, по словам людей, знакомых с ситуацией, дипломатическому персоналу США в Тель-Авиве было приказано спрятаться. Официальные лица и аналитики США ожидали, что Иран определенным образом отомстит, поскольку он является главным покровителем Хезболлы, требуя от нее ответа, иначе рискует потерять доверие в регионе", - пишет издание.

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Отмечается, что и США, и Израиль заявили, что нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Тегерана.

По данным СМИ, США уже приказали направить дополнительные военные силы на Ближний Восток, чтобы помочь сдержать нападение Ирана и защитить Израиль.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Как сообщает УНИАН, армия Израиля зашла на территорию Ливана. Сухопутные войска поддерживают военно-воздушные силы и артиллерия.

Как уточнили в ЦАХАЛе, войска начали локализованные рейды против террористических объектов и инфраструктуры "Хезболлы", которые расположены в селах вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для общин на севере Израиля.

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