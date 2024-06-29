Иран пригрозил Израилю 'войной на уничтожение' в случае нападения на Ливан

Отмечается, что якобы готовы все варианты развития событий на случай израильской атаки на Ливан.

Если Израиль осуществит атаку на Ливан, то "начнется война на уничтожение".

Об этом заявило Представительство Ирана в ООН в социальной сети Х. Отмечается, что якобы готовы все варианты развития событий на случай израильской атаки на Ливан, хотя заявления об этом и считают "психологической войной".

"Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все варианты, в том числе полное привлечение всех фронтов Сопротивления, на столе", - говорится в сообщении.

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Израиль может готовить вторжение в Ливан: что известно

На фоне войны в секторе Газа обостряется ситуация на границе Израиля с Ливаном. В той стране лиет поддерживаемое Ираном исламистское движение Хезболла.

Как сообщали журналисты CBS News, в США обеспокоены, что там может открыться новый фронт, что увеличит потребности Израиля в американском оружии. В отличие от внезапного нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года, возможная война с ливанской Хезболлой является тем, о чем израильские военные размышляли годами, говорят официальные лица США.

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