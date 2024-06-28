Риск войны сейчас выше, чем когда-либо за последние недели, говорит один из американских чиновников.

Масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой может вспыхнуть в ближайшие несколько, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом свидетельствуют данные американской разведки, пишет Politico.

Американские чиновники пытаются убедить обе стороны в необходимости деэскалации. И эта задача была бы значительно проще, если бы в Газе был установлен режим прекращения огня, пишет издание. Но это соглашение находится на стадии напряженных переговоров, и американские чиновники не уверены, что Израиль и ХАМАС согласятся на предложенное соглашение в ближайшем будущем.

Тем временем, Армия обороны Израиля и Хезболла разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие, говорят два высокопоставленных американских чиновника.

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Обе стороны публично заявляют, что не хотят войны, но американские чиновники все чаще считают, что интенсивные боевые действия, скорее всего, начнутся, несмотря на усилия, направленные на их предотвращение. По словам другого собеседника, риск такой войны сейчас выше, чем когда-либо за последние недели.

"Война между Израилем и Хезболлой может разжечь конфликт, который заставит США помочь защитить Иерусалим и подтолкнет администрацию Байдена к более глубокому вмешательству в регион, который она годами пыталась оставить. Это также грозит очередной гуманитарной катастрофой, что нанесет удар по гуманитарному сообществу в то время, когда оно и без того находится на грани истощения и пытается справиться с кризисом в секторе Газа", – пишет издание.

Американская разведка предлагает несколько более консервативные оценки, чем те, что поступают из Европы. Некоторые европейские страны подсчитали, что война между Израилем и Хезболлой может начаться за считанные дни. Многие из них посоветовали своим гражданам покинуть Ливан.

Канада также готовится эвакуировать тысячи людей из страны. В то же время Государственный департамент США в четверг выпустил рекомендации для граждан США, призвав их "решительно пересмотреть" поездки в Ливан.

Двое высокопоставленных чиновников подчеркнули, что неясно, когда именно может начаться война, но отметили, что Израиль пытается быстро восстановить свои запасы и военный потенциал.

Несмотря на усилия по установлению режима прекращения огня, американские чиновники заявили, что эскалация напряженности на израильской границе и отсутствие какого-либо значительного движения в переговорах о прекращении огня ведут к войне.

"Логика Насраллы (лидер Хезболлы, – ред.) ... заключается в том, что все это связано с Газой, и пока не будет прекращения огня в Газе, обстрелы Израиля не прекратятся. Мы, откровенно говоря, полностью отвергаем эту логику", – подчеркнул высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Американские официальные лица сообщили Politico, что разведданные указывают на то, что катализатор войны – например, крупная атака любой из сторон – скорее всего, может произойти без предупреждения.

Израиль может готовить вторжение в Ливан: что известно

На фоне войны в секторе Газа обостряется ситуация на границе Израиля с Ливаном. В той стране лиет поддерживаемое Ираном исламистское движение Хезболла.

Как сообщали журналисты CBS News, в США обеспокоены, что там может открыться новый фронт, что увеличит потребности Израиля в американском оружии. В отличие от внезапного нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года, возможная война с ливанской Хезболлой является тем, о чем израильские военные размышляли годами, говорят официальные лица США.

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