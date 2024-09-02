По словам собеседников издания, передача таких ракет будет, вероятно, иметь последствия для Ирана в виде санкций.

Европейские чиновники ожидают, что Иран скоро передаст России баллистические ракеты. Такие действия могут вызвать быструю реакцию со стороны украинских партнеров. Об этом рассказали люди, знакомые с этим вопросом, для издания Bloomberg.

По словам людей, которые говорили на условиях анонимности, Иран передал России сотни беспилотников за время полномасштабного вторжения в Украину, однако потенциальная передача баллистических ракет может стать тревожным развитием событий в войне.

"Они отказались предоставить оценки типа и объема поставок или временные рамки, хотя один из чиновников сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней. Баллистические ракеты обычно летают гораздо быстрее, чем крылатые ракеты или беспилотники, и могут нести больше полезной нагрузки", - отметили в издании. Видео дня

В Bloomberg напомнили, что США и другие союзники по Организации Североатлантического договора не раз предостерегали Иран от такого шага и прилагают дипломатические усилия, чтобы предотвратить передачу ракет.

"Передача баллистических ракет в Россию, вероятно, будет встречена дополнительными санкциями против Ирана, хотя их эффективность будет неопределенной, учитывая ряд мер, уже направленных против Тегерана, в том числе по поставкам беспилотников в Москву. Среди предварительных мер, которые обсуждались союзниками, - новые ограничения на авиакомпанию Iran Air", - подчеркнули в материале.

Иран и Россия - последние новости

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал нового главу МИД Ирана не сотрудничать с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Арагчи о перспективах возобновления взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе о необходимости деэскалации, прекращения военного сотрудничества с Россией против Украины и нераспространения ядерного оружия", - отметил Боррель.

Также сообщалось, что Иран показал на выставке в России новый беспилотник Mohajer-10, который в стране называют одним из самых современных беспилотных летательных аппаратов в своем классе.

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