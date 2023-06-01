Иранцы и сирийцы хотят вытеснить американцев, чтобы захватить подконтрольный курдам восток Сирии.

Иран и Россия сговорились начать кампанию по вытеснению американских войск из Сирии, в рамках чего местных боевиков вооружают для новой фазы атак против американцев. Об этом говорится в секретных документах Пентагона, попавших в распоряжение The Washington Post во время недавней масштабной утечки, устроенной Джеком Тейшейрой.

Так, Иран и его союзники сейчас создают и тренируют специальные отряды, которые должны будут использовать мощные придорожные бомбы для атак на американские конвои. Издание отмечает, что опыт ведения такой квази-партизанской войны уже есть у Ирана, сейчас Тегеран хочет начать новую фазу таких атак.

В этой кампании иранцы хотят использовать специальные "бронебойные" бомбы, которые смогут эффективно поражать не только грузовики, но и бронированную военную технику. Американской разведке стало известно о серии испытаний таких устройств, которые проводились зимой недалеко от Дамаска.

Видео дня

Данные разведки показывают, что в феврале союзные американцам курдские повстанцы захватили три такие специальные бомбы на северо-востоке Сирии.

В другом документе описываются новые и более масштабные усилия Москвы, Дамаска и Тегерана по вытеснению США из Сирии. Это позволит сирийскому режиму начать кампанию по возвращению под свой контроль восточных провинций страны, которые сейчас контролируют союзные американцам курды.

В частности Иран, Россия и Сирия договорились подготовить кампанию по разжиганию "народного сопротивления" на востоке Сирии для последующего проведения атак против американцев.

"В документах не было указаний на прямое участие России в планировании бомбардировок. Но просочившиеся документы указывают на более активную роль Москвы в более широких антиамериканских усилиях", – пишет издание.

Российско-иранские отношения – последние новости

На почве противостояния с Западом Иран и Россия нашли друг в друге ситуативных союзников. Пока Россия помогает иранцам реализовывать их планы в Сирии, Тегеран снабжает Москву дронами-камикадзе и другим военным имуществом для продолжения войны против Украины. Запад никак не может этому помешать, поскольку Иран и РФ могут торговать напрямую через Каспий.

Недавно стало известно, Россия помогла иранцам разоблачить агента британской разведки, которым оказался целый министр иранского правительства. В итоге чиновника казнили в январе этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: