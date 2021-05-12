Изначально российские СМИ сообщали, что стрельбу в школе якобы устроили два человека.

Информация о возможном пособнике Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе №175 в Казани, появилась из-за паники.

Об этом на пресс-конференции заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, передает «Казанский репортер».

Она подчеркнула, что стрелок действовал один, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.

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«Камеры зафиксировали все действия человека. Он был один. Почему прозвучало о двух? В том числе потому, что процессу была свойственна паника», - объяснила она.

При этом представительница местных властей отметила, что часть информации по делу не будет раскрыта в интересах следствия.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Изначально российские СМИ сообщали, что стрельбу в школе якобы устроили два человека. Согласно этой версии, 19-летний Ильназ Галявиев после стрельбы выпрыгнул из окна и был задержан, а якобы его сообщник был ликвидирован силовиками.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

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Автор: Денис Прядко