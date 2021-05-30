Такая мера должна поддержать экономику курортного острова, пострадавшую из-за коронакризиса.

Индонезийские власти готовят программу "Работа с Бали" для государственных служащих, цель которой - помочь возродить пострадавшую экономику острова.

Как сообщает The Jakarta Post, правительство планирует отправить четверть всех госслужащих на Бали, чтобы они работали оттуда и таким образом стимулировали развитие местной туристической индустрии. По данным агентства Nikkei, в общей сложности на такую "удаленку" уйдут около 8 тыс. человек.

Ожидается, что этот шаг увеличит ВВП Бали во втором квартале этого года и тем самым поможет провинции оправиться от падения, наблюдающегося в течение пяти кварталов.

Будучи зависимой от туризма, Бали оказалась одной из наиболее пострадавших в результате коронакризиса провинций Индонезии, поскольку границы остаются закрытыми, а отели и пляжи курорта пустуют, пишет Bloomberg.

Читайте такжеУпор лежа принять: на Бали придумали необычный способ наказания туристов за отсутствие масок (видео)ВВП Бали сократился на 9,9% в первом квартале по сравнению с прошлым годом после сокращения на 9,3% за весь 2020 год. С января по март остров принял всего 25 иностранцев по сравнению с 1,1 млн за тот же период прошлого года.

Местное правительство также планирует ускорить свою программу вакцинации, чтобы достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к июлю.

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Перевод: Катерина Комолова