"Черное золото" падает вместе с мировыми рынками.

Цены на нефть в пятницу, 4 апреля, достигли самого низкого уровня с середины пандемии коронавируса в 2021 году. Падение "черного золота" вызвано шквалом новых пошлин президента США Дональда Трампа и увеличением добычи в группе ОПЕК+.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,48 доллара, или на 5%, до 66,66 доллара за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 3,55 доллара, или на 5,3%, до 63,40 доллара. Оба показателя на пути к самым большим недельным потерям в процентном выражении за полгода.

Одной из причин распродажи нефти стало решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников увеличить добычу. Теперь группа намерена вернуть на рынок 411 000 баррелей в день в мае, по сравнению с ранее запланированными 135 000 баррелями.

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Импорт нефти, газа и продуктов нефтепереработки освобожден от новых масштабных пошлин Трампа, но эта политика может привести к росту инфляции, замедлению экономического роста и обострению торговых споров, что окажет влияние на цены на нефть.

Аналитики Goldman Sachs отреагировали на это резким снижением своих целевых показателей на декабрь 2025 года для Brent и WTI на 5 долларов до 66 и 62 долларов соответственно.

Однако аналитики Rystad Energy считают, что цены на нефть могут восстановиться в ближайшие месяцы.

"В условиях потенциальных перебоев с поставками, вызванных санкциями и пошлинами - как для продавцов, так и для покупателей, - цены на нефть вряд ли надолго останутся ниже 70 долларов", - сказал глава отдела сырьевых рынков Rystad Energy Мукеш Сахдев.

Цены на нефть и пошлины Трампа

Группа ОПЕК+ согласилась на более значительное, чем ожидалось, увеличение поставок нефти в мае. Данное решение усилило еще больше снизило цены на нефть, вызванное пошлинами президента Дональда Трампа.

Страны по всему миру приготовились к ответным мерам после того, как Трамп поднял тарифные барьеры до самого высокого уровня за более чем столетие, что привело к резкому падению мировых финансовых рынков. В свою очередь Китай объявил, что с 10 апреля введет дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары.

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