Рекорд среди всех президентов: Трамп собрал на инаугурации $239 млн пожертвований

Самое большое пожертвование составило 5 млн долларов. Его сделала компания, которая занимается продажей мяса птицы.

Дональд Трамп собрал рекордные 239 миллионов долларов на инаугурационных торжествах. Компании Hyundai Motor America, Nvidia Corp. и Target Corp. сделали миллионные пожертвования на инаугурационный комитет президента США.

Как сообщает Bloomberg, общая сумма сборов составила $239 млн - это рекорд среди всех президентских инаугураций в США. Для сравнения, в 2017 году Трамп собрал $107 млн, а Обама с Байденом вместе - $157 млн за три инаугурации. В отличие от демократов, Трамп не вводил ограничений для доноров.

Комитет вернул более $6 млн в виде возмещенных пожертвований. Средства шли на приемы, вечеринки и другие мероприятия. Информацию о расходах раскроют не раньше следующего года.

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После победы Трампа в 2024 году крупный бизнес сменил тон. Руководители Apple, Meta, Amazon и Alphabet поддержали инаугурацию.

Nvidia пожертвовала $1 млн, хотя компания потеряла $5,5 млрд из-за запрета продавать чип H20 в Китай.

Target и Hyundai также дали по $1 млн, несмотря на риски от импортных тарифов.

Ripple Labs - $4,9 млн, Coinbase, Crypto.com, Galaxy Digital, Paradigm и Kraken - по $1 млн.

Robinhood - $2 млн.

Самое большое пожертвование - $5 млн - поступило от Pilgrim's Pride Corp., производителя мяса птицы. В целом более 140 доноров передали $1 млн или более.

Закон США позволяет инаугурационным комитетам самостоятельно регулировать взносы, кроме случаев с иностранными донорами - они запрещены. Комитет Трампа не обязан публично отчитываться о расходах до 2026 года, когда подаст налоговую декларацию.

Инаугурация Трампа: последние новости

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. Республиканец дал много различных обещаний, которые намерен выполнить на новой должности, включая завершение войны в Украине.

Трамп перед инаугурацией упомянул Украину и анонсировал переговоры с Путиным. На митинге в Вашингтоне 19 января он публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Владимиром Путиным.

20 января новоизбранный президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией Трамп прибыли в Белый дом. Там их поздравили нынешний глава Вашингтона Байден и первая леди Джилл Байден.

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