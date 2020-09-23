Лукашенко принял присягу / REUTERS

Опубликовано видео присяги президента Беларуси Александра Лукашенко, которая была проведена сегодня утром в закрытом от общества и журналистов режиме.

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Запись опубликовал приближенный к Лукашенко Телеграм-канал "Пул Первого".

Текст присяги Лукашенко прочел на белорусском языке, поклявшись "верно служить народу Республики Беларусь".

Видео присяги Лукашенко

Инаугурация Лукашенко 2020: что известно

  • Сегодня, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в ходе тайной церемонии инаугурации. На нее были приглашены всего несколько сотен человек, инаугурация проводилась без анонса и телетрансляции.
  • Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.
  • Несмотря на требование закона, инаугурацию не показали в прямом эфире белорусского телевидения. Во время нее главный госканал страны показывал мелодраму "Входя в дом, оглянись".
  • В Беларуси уже анонсировали протесты на вечер 23 сентября из-за тайной инаугурации Лукашенко.

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Автор: Юрий Годован