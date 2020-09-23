Лукашенко принял присягу / REUTERS
Опубликовано видео присяги президента Беларуси Александра Лукашенко, которая была проведена сегодня утром в закрытом от общества и журналистов режиме.
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Запись опубликовал приближенный к Лукашенко Телеграм-канал "Пул Первого".
Текст присяги Лукашенко прочел на белорусском языке, поклявшись "верно служить народу Республики Беларусь".
Видео присяги Лукашенко
Инаугурация Лукашенко 2020: что известно
- Сегодня, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в ходе тайной церемонии инаугурации. На нее были приглашены всего несколько сотен человек, инаугурация проводилась без анонса и телетрансляции.
- Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.
- Несмотря на требование закона, инаугурацию не показали в прямом эфире белорусского телевидения. Во время нее главный госканал страны показывал мелодраму "Входя в дом, оглянись".
- В Беларуси уже анонсировали протесты на вечер 23 сентября из-за тайной инаугурации Лукашенко.
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