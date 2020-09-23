В сети появилось видео сегодняшней присяги Лукашенко

14:36, 23.09.2020 354

В прямом эфире инаугурацию Лукашенко не показали - вместо этого госканал продемонстрировал мелодраму.

Опубликовано видео присяги президента Беларуси Александра Лукашенко, которая была проведена сегодня утром в закрытом от общества и журналистов режиме. Читайте такжеБелорусские военные дали присягу Лукашенко (фоторепортаж) Запись опубликовал приближенный к Лукашенко Телеграм-канал "Пул Первого". Текст присяги Лукашенко прочел на белорусском языке, поклявшись "верно служить народу Республики Беларусь". Видео присяги Лукашенко Инаугурация Лукашенко 2020: что известно Сегодня, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в ходе тайной церемонии инаугурации. На нее были приглашены всего несколько сотен человек, инаугурация проводилась без анонса и телетрансляции.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Несмотря на требование закона, инаугурацию не показали в прямом эфире белорусского телевидения. Во время нее главный госканал страны показывал мелодраму "Входя в дом, оглянись".

В Беларуси уже анонсировали протесты на вечер 23 сентября из-за тайной инаугурации Лукашенко. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Юрий Годован

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