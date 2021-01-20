Церемония отъезда Трампа сопровождалась военным салютом / фото REUTERS
Дональд Трамп смотрел инаугурацию Джо Байдена по пути во Флориду.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на человека, который был на борту самолета.
20 января Трамп вместе с семьей покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации своего преемника Джо Байдена. Церемония отъезда Трампа сопровождалась традиционным военным салютом из 21 орудия.
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Президентство Дональда Трампа
- Дональд Трамп является 45-м президентом США, заняв этот пост 20 января 2017 года. Во время осенних президентских выборов он проиграл демократу Джо Байдену.
- За время своего президентства Трампу дважды пытались объявить импичмент. Первую процедуру Палата представителей инициировала 24 сентября 2019 года. Трампа обвинили в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью возобновить расследование против сына Джо Байдена Хантера. В феврале 2020 года Сенат США оправдал Трампа.
- Вторая процедура импичмента была инициирована 13 января в связи со штурмом Капитолия. Тогда сторонники Трампа устроили масштабные беспорядки и ворвались в здание Конгресса. В результате столкновений погибли 5 человек, из них 1 полицейский.
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