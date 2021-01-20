20 января Трамп вместе с семьей покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена.

Дональд Трамп смотрел инаугурацию Джо Байдена по пути во Флориду.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на человека, который был на борту самолета.

20 января Трамп вместе с семьей покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации своего преемника Джо Байдена. Церемония отъезда Трампа сопровождалась традиционным военным салютом из 21 орудия.

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Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп является 45-м президентом США, заняв этот пост 20 января 2017 года. Во время осенних президентских выборов он проиграл демократу Джо Байдену.

За время своего президентства Трампу дважды пытались объявить импичмент. Первую процедуру Палата представителей инициировала 24 сентября 2019 года. Трампа обвинили в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью возобновить расследование против сына Джо Байдена Хантера. В феврале 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

Вторая процедура импичмента была инициирована 13 января в связи со штурмом Капитолия. Тогда сторонники Трампа устроили масштабные беспорядки и ворвались в здание Конгресса. В результате столкновений погибли 5 человек, из них 1 полицейский.

Инаугурация Байдена

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Автор: УНИАН