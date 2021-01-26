Президент США считает, что сторонники импичмента в Сенате не наберут достаточного количества голосов.

Президент США Джо Байден сомневается в успехе импичмента своему предшественнику Дональду Трампу.

Об этом он заявил во вторник, 26 января, в интервью телеканалу CNN, передает НВ.

При этом Байден считает, что процедура импичмента должна состояться.

"Я считаю это (процесс импичмента - ред.) должно произойти", - сказал Байден.

Байден считает, что сторонники импичмента в Сенате США не наберут достаточного количества голосов для того, чтобы признать экс-президента виновным в подстрекательстве к восстанию.

При этом президент США отметил, что результат процесса был бы другим, если бы Трампу предстояло доработать на посту еще полгода.

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Напомним, демократам в Сенате потребуется поддержка как минимум 17 республиканцев, чтобы осудить бывшего президента США.

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, подвергнутым импичменту после ухода с должности.

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Автор: УНИАН