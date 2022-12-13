Представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии выразили свое несогласие.

Страны Балтии и другие европейские страны официально заявили о своем несогласии со словами президента Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности для России.

По словам двух дипломатов, они представили письменный демарш директору департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции, пишет Reuters. Его поддержку помогла организовать Чешская Республика, председательствующая в Совете ЕС.

Сторонниками демарша были Эстония, Латвия и Литва, а также Польша и Словакия.

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Чехия разослала проект демарша в столицы других стран ЕС еще на прошлой неделе. В нем говорится, что усилия России в отношении архитектуры европейской безопасности были направлены на разделение и ослабление Европы.

Скандальное заявление Макрона

Как сообщал УНИАН, в начале декабря президент Франции заявил, что России нужно будет предоставить "гарантии собственной безопасности" в будущих переговорах.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины ответили, что сейчас нужно гарантировать безопасность мира от России, а не наоборот.

Представитель Польши заявил, что в гарантиях безопасности нуждается Украина и государства Центрально-Восточной Европы.

Позже официальный представитель французского президента сказал, что в словах Макрона "нет ничего нового" и они якобы соответствуют заявлениям Украины о том, что после окончания войны будут переговоры.

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