В МИД Польши подчеркнули, что признание Западом присутствия российских войск на территории другого государства означает, что международное право больше не имеет значения.

В МИД Польши раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления "гарантий безопасности" для РФ в рамках новой архитектуры безопасности в Европе.

Заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач в эфире PAP заявил, что именно Россия сегодня представляет угрозу безопасности, от которой нужны гарантии, а не наоборот, передает "Европейская правда".

"Россия является агрессором, является нарушителем порядка, нарушителем мира, который использует старые советские методы. Это Россия нападает на другие государства, это Россия является ревизионистическим государством, это Россия сегодня представляет угрозу для безопасности. Если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы перед лицом российской агрессивной политики", - заявил Пшидач.

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Он отметил, что в Польше были удивлены словами Макрона о "гарантиях безопасности для РФ".

"Во-первых, на этом этапе Россия не посылает никаких сигналов готовности к переговорам, а этим переговорам должен предшествовать вывод российских войск с территории иностранного государства", - сказал Пшидач.

Польский дипломат также подчеркнул, что признание Западом присутствия российских войск на территории другого государства будет свидетельствовать, что именно грубая сила имеет значение, а не международное право.

"Меня удивляет, что французская дипломатия подходит к этому таким образом. Это не способствует построению длительного мира. Россия, если ей удастся заморозить этот конфликт путем переговоров, будет трактовать это как стратегическую паузу для того, чтобы провести еще одну операцию после того, как укрепится в военном, экономическом и политическом плане. Мы уже проходили это во время нормандского формата", - заявил Пшидач.

Макрон о гарантиях безопасности для России

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Эмануэль Макрон в интервью изданию TF1 заявил, что в предстоящих переговорах между Украиной с ее союзниками и Россией одним из вопросов, от которых будет зависеть мир, станет расширение НАТО. Макрон считает, что РФ нужно предоставить "гарантии собственной безопасности", когда она вернется за дипломатический стол. Однако решать, при каких условиях начнутся переговоры, должен Киев.

В ответ на это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что единственной гарантией безопасности для РФ можно считать то, что европейская судебная система является гуманной и приговор в Гааге не предусматривает смертной казни. Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас надо гарантировать безопасность мира от России, а не наоборот.

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