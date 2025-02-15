Он отметил, что немецкая демократия сильна и справится без помощи американского миллиардера.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал вмешательство американского миллиардера Илона Маска в немецкую избирательную кампанию.

"Демократия - сильнее Илона Маска", - заявил Шольц в интервью Funke Mediengruppe и Ouest-France. Немецкий политик отметил, что его беспокоит, что Маск "призывает к избранию крайне правых партий в Европе - не только в Германии, но и во многих других странах".

Шольц также подверг критике объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы на алюминий и сталь. "Я считаю, что нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше", - заявил канцлер и добавил, что такой точки зрения придерживаются все в Европе.

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Шольц подчеркнул, чо Евросоюз с его 450-миллионным населением является крупнейшей экономической зоной в мире, что дает ему "сильную позицию".

Он отметил, что если Трамп введет таможенные пошлины Евросоюзу, то Еврокомиссия отреагирует "очень быстро" на такие меры.

При этом Шольц прокомментировал общие отношения с Белым домом: "США - наш друг. Мы благодарны США за то, что после 1945 года Германия стала демократической и свободной страной. Наши отношения базируются на этом фундаменте".

Выборы в Германии и заявления Илона Маска - что известно

Илон Маск заявил, что поддерживает ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). По его словам, только эта партия "может спасти Германию".

"Это не первый раз, когда Илон Маск комментирует немецкую политику в X. Берлин принял к сведению это заявление", - отметил представитель правительства Германии в ответ на сообщение миллиардера.

В ответ правительство Германии обвинило миллиардера Илона Маска в попытке вмешаться в избирательную кампанию в стране и поддержке ультраправой партии AfD.

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