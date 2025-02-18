В то же время никто из официальных лиц США не может ответить на вопрос, кто возглавляет этот департамент.

Илон Маск занимает должность старшего советника президента в администрации Дональда Трампа, а не является сотрудником Департамента эффективности правительства (DOGE).

Как пишет The Independent, об этом говорится в судебном представлении со ссылкой на ответ Белого дома. Маск не имеет полномочия принимать правительственные решения, а лишь дает советы президенту и передает директивы. Также подчеркивается, что он не является работником службы DOGE или ее временных организаций и не занимает должности администратора DOGE.

"Как и другие высокопоставленные советники Белого дома, господин Маск не имеет фактических или формальных полномочий самостоятельно принимать правительственные решения", - говорится в сообщении.

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В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил: "Я рад объявить, что Великий Илон Маск, который работает вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент эффективности правительства". С тех пор и после ухода Рамасвами из DOGE Трамп неоднократно называл Маска лидером департамента.

Однако, по словам Джошуа Фишера, директора административного офиса Белого дома, Маск не является ни администратором, ни сотрудником DOGE. Он имеет статус "некарьерного специального правительственного служащего" и выполняет функции старшего советника президента.

В заявлении роль Маска сравнивается с ролью Аниты Данн, давнего политического советника, которая также была старшим советником бывшего президента Джо Байдена.

"В роли старшего советника президента господин Маск не имеет большей власти, чем другие старшие советники Белого дома. Как и другие высокопоставленные советники Белого дома, господин Маск не имеет фактических или формальных полномочий принимать правительственные решения", - говорится в заявлении под присягой.

DOGE, созданный во время второго срока Трампа для сокращения расточительных расходов, находится под наблюдением Маска.

Судебное разбирательство относительно полномочий Маска началось после беспокойства, высказанного судьей Таней Чуткан. Она выразила сомнение относительно методов работы DOGE, назвав их "непредсказуемыми и разрозненными".

"Похоже, что DOGE не движется предсказуемо и упорядоченно", - отметила судья Чуткан. "Это, по сути, частный гражданин, который приказывает организации, не являющейся федеральным агентством, иметь доступ ко всей работе федерального правительства, увольнять, нанимать, сокращать, заключать контракты, прекращать программы, и все это очевидно без какого-либо контроля со стороны Конгресса".

В судебном представлении не уточняется, кто контролирует DOGE, кроме исключения Маска из этого процесса. Отсутствие ясности относительно руководства DOGE распространяется не только на общественность, но и на юристов администрации Трампа, которые также не имеют четкой информации о структуре этой организации.

Во время судебного слушания в пятницу по доступу DOGE к конфиденциальным записям Министерства финансов Кристофер Гили, старший советник главного юрисконсульта Министерства финансов, признал: "Я не знаю ответа на этот вопрос", когда его спросили, кто руководит DOGE.

Дональд Трамп и Илон Маск

Как известно, Илон Маск был одним из крупнейших доноров предвыборной кампании Дональда Трампа. СМИ писали, что миллиардер потратил не менее $288 миллионов на выборы 2024 года, поддерживая Трампа и республиканцев.

После выборов Трамп поручил Маску возглавить недавно сформированный "Департамент эффективности правительства", задача которого - сократить федеральные расходы.

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