Бизнесмен отказался комментировать ситуацию вокруг спутниковой связи Starlink, которую он отключил над Крымом, чтобы Украина не смогла проводить военные операции.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск проигнорировал вопросы об отключении Starlink для Украины, когда появился в Капитолии на закрытую встречу технологических гигантов с сенаторами США, посвященную вопросам искусственного интеллекта, коммуникациям и безопасности.

Как сообщает Sky News, корреспондент телеканала задал Маску по прибытии вопрос относительно запрета бизнесмена для Украины использовать сеть Starlink для атак на российские военные корабли. После обнародования этой информации советник Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Маска в том, что из-за его решений гибнут мирные жители. В своем твите он написал:

Иногда ошибка – это нечто большее, чем просто ошибка. Не позволив украинским дронам уничтожить часть российского военного (!) флота посредством вмешательства [в работу] Starlink, Илон Маск позволил этому флоту обстреливать ракетами "Калибр" украинские города. В результате гибнут мирные жители, дети. Это цена за коктейль из невежества и большого эго. Однако остается вопрос: почему некоторые люди так отчаянно хотят защитить военных преступников и их стремление убивать? И осознают ли они теперь, что творят зло и поощряют зло?"

Практически одновременно с этим президент России Владимир Путин похвалил американского миллиардера, назвав Маска "талантливым и выдающимся человеком".

После того, как стало известно, что решение об отключении спутниковой связи Starlink над Крымом принял лично Маск, в его адрес прозвучала критика и обвинения в помощи автократическому режиму Путина, а также срыву военных усилий Украины.

Когда корреспондент Sky News попросил Маска прокомментировал слова как Подоляка, так и Путина, бизнесмен прошел мимо, ничего не ответив.

Starlink в Украине

Компания SpaceX Илона Маска предоставила Украине доступ к спутниковой связи Starlink практически сразу после того, как Россия развяза войну в прошлом году - первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года.

Тем не менее, Маск неоднократно высказывал опасения, что причастность его компании к военным действиям может негативно сказаться на взаимоотношениях между Вашингтоном и Москвой - вплоть до ядерной войны. В биографической книге "Илон Маск", написанной Уолтером Айзексоном и поступившей в продажу 12 сентября, говорится, что Маск тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую связь Starlink, чтобы сорвать запланированный удар украинского беспилотника, после разговора с российском послом

Айзексон пишет, что Маск запаниковал, когда услышал о планах украинской атаки, в ходе которой спутники Starlink направят шесть дронов со взрывчаткой к побережью Крыма. После разговора с послом России в США Анатолием Антоновым, который, как сообщается, сказал ему, что нападение на Крым вызовет ядерный ответ, Маск приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink "в пределах 100 километров от побережья Крыма".

Это привело к тому, что дроны потеряли связь и были выброшены на берег, что фактически саботировало наступательную миссию. Реакция Украины была незамедлительной: официальные лица в отчаянии позвонили Маску и попросили его снова включить услугу, заявив, что "беспилотные подводные лодки имеют решающее значение в их борьбе за свободу". Но Маск был непоколебим. Он утверждал, что Украина "зашла слишком далеко и навлекла на себя стратегическое поражение" и что он не хочет, чтобы его спутники использовались в наступательных целях. После акта саботажа в отношениях миллиардера с украинскими властями начался период охлаждения, отмечает Politico.

"От государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути до Севастополя, - сообщал Маск в Twitter. - Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта".

Позже Маск перефомулировал картину, заявив, что спутники в этих регионах вообще никогда не включались, и он просто решил не активировать их.

Глава американского МИД Энтони Блинкен отметил, что система Starlink является "жизненно важным инструментом" для Украины и должна оставаться "полностью доступной для украинцев".

Бизнесмен парировал обвинения в предательстве тем, что США не объявляли войну России. "Если кто-то и является предателем, то это те, кто называет меня таковым", - написал Маск.

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