Путин заявил, что у Маска многое получается, в том числе при поддержке американского государства.

Президент РФ Владимир Путин назвал американского миллиардера и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска "талантливым и выдающимся человеком".

"Что касается частного бизнеса Илона Маска. Он безусловно выдающийся человек, это надо признать. Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него много чего получается, в частности при поддержке американского государства", - сказал он во время Восточно-экономического форума.

Маск и война в Украине - детали

В новой биографии Илона Маска от журналиста Уолтера Айзексона говорится о тайное отключение Starlink у побережья Крыма в момент, когда Украина атаковала подводными дронами российский военно-морской флот.

Айзексон объяснил, что спутниковый интернет Starlink компании SpaceX не покрывал территорию возле оккупированного Крыма, когда Украина хотела провести атаку на Черноморский флот Российской Федерации.

Маск заявил, что не считает себя предателем из-за ситуации вокруг отключения спутникового интернета Starlink для украинских военных вблизи Крыма. Однако Конгресс США должно провести расследование обстоятельств отключения спутниковой связи Starlink возле Крыма, из-за которого сорвалась спецоперация Украины по атаке на российский флот. Об этом заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

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