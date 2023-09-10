Спутниковая система Starlink Илона Маска является "жизненно важным инструментом" для Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после сообщений о том, что в прошлом году миллиардер отключил систему у побережья Крыма, чтобы предотвратить атаку украинских дронов на российские военные корабли.
"На что мы надеемся и ожидаем, так это на то, что технология останется полностью доступной для украинцев", - заявил Блинкен.
Как передает Bloomberg, Блинкен отказался комментировать сообщение, подтвержденное Маском, о том, что основатель SpaceX отклонил запрос Украины на активацию системы в оккупированном РФ Севастополе в прошлом году, чтобы помочь в атаке на российские военные корабли.
Отвечая на вопрос, должен ли Маск столкнуться с последствиями, Блинкен ответил: "Я не могу говорить о конкретном эпизоде".
"Вот что я могу вам сказать: Starlink был жизненно важным инструментом для общения украинцев друг с другом, и особенно для военных, чтобы общаться во время защиты всей территории Украины", - сказал он.
Starlink в Украине - новости
Высокоскоростная широкополосная система стала важным инструментом связи в то время, когда Украина борется с российским вторжением. Маск начал развертывание системы по просьбе Украины в феврале 2022 года, когда российские войска продвигались вперед, выведя из строя украинские системы связи.
Недавно CNN написало, что Уолтер Айзексон в новой биографии Маска рассказал, как в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот. Отмечается, что такое решение Маска было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием.
На этой неделе Илон Маск подтвердил в социальной сети X, которой он владеет, что ему пришлось отклонить экстренный запрос Украины на активацию Starlink в Севастополе. Маск ответил Киеву отказом из-за опасений "эскалации конфликта".