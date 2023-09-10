Илон Маск заблокировал работу терминалов в оккупированном Крыму, чтобы избежать соучастия в "акте войны". Эта система связи является важным инструментом для украинских военных.

Спутниковая система Starlink Илона Маска является "жизненно важным инструментом" для Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после сообщений о том, что в прошлом году миллиардер отключил систему у побережья Крыма, чтобы предотвратить атаку украинских дронов на российские военные корабли.

"На что мы надеемся и ожидаем, так это на то, что технология останется полностью доступной для украинцев", - заявил Блинкен.

Как передает Bloomberg, Блинкен отказался комментировать сообщение, подтвержденное Маском, о том, что основатель SpaceX отклонил запрос Украины на активацию системы в оккупированном РФ Севастополе в прошлом году, чтобы помочь в атаке на российские военные корабли.

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Отвечая на вопрос, должен ли Маск столкнуться с последствиями, Блинкен ответил: "Я не могу говорить о конкретном эпизоде".

"Вот что я могу вам сказать: Starlink был жизненно важным инструментом для общения украинцев друг с другом, и особенно для военных, чтобы общаться во время защиты всей территории Украины", - сказал он.

Starlink в Украине - новости

Высокоскоростная широкополосная система стала важным инструментом связи в то время, когда Украина борется с российским вторжением. Маск начал развертывание системы по просьбе Украины в феврале 2022 года, когда российские войска продвигались вперед, выведя из строя украинские системы связи.

Недавно CNN написало, что Уолтер Айзексон в новой биографии Маска рассказал, как в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот. Отмечается, что такое решение Маска было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием.

На этой неделе Илон Маск подтвердил в социальной сети X, которой он владеет, что ему пришлось отклонить экстренный запрос Украины на активацию Starlink в Севастополе. Маск ответил Киеву отказом из-за опасений "эскалации конфликта".

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