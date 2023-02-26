Миллиардер повторил нарративы российской пропаганды.

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск снова разозлил украинцев. Он назвал Революцию Достоинства "переворотом", повторив российские нарративы.

"Эти выборы (президентские выборы в 2010 году – УНИАН), возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — написал Маск в Twitter.

Украинцы объяснили миллиардеру, что никакого переворота не было. Граждане Украины смогли добиться отстранения Виктора Януковича, который как президент предал интересы страны, а потом и вовсе сбежал в Российскую Федерацию.

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"Россия смогла поставить свою марионетку во главе Украины. Янукович был врагом народа и Украины и шаг за шагом вел нашу страну в пропасть. Украинский народ объединился, чтобы избавиться от этого преступника. В этом суть того, что произошло", — объяснил один из пользователей соцсети.

Скандальные заявления Илона Маска про Украину - что известно

Илон Маск из любимчика украинцев превратился в посмешище после скандальных заявлений об Украине. В начале сентября 2022 года миллиардер опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.

Кроме того, он заявил, что настроен проукраински, но считает неуместными шаги по освобождению Украиной Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

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