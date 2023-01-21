Ранее американский предприниматель уже предлагал Украине просто отказаться от Крыма.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что настроен проукраински, но он считает неуместными шаги по освобождению Украиной Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

Об этом предприниматель написал в Twitter. Он опубликовал свой комментарий в ответ на статью The New York Times о том, что"США готовы помочь Украине нацелиться на Крым".

"Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", – написал Маск.

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Ранее NYT сообщала, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине вооружение, необходимое для полного освобождения оккупированного Крыма. Хотя официально США придерживаются "жесткой линии" и отказались предоставить Украине дальнобойном оружие для нанесения ударов по военным базам российских войск в Крыму, теперь эта позиция начинает смягчаться.

Скандальный пост Илона Маска о "мирном плане" для Украины

В начале сентября 2022-го года Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине. Он вызвал крайне негативную реакцию со стороны украинцев и официального Киева.

Американский предприниматель писал, что военную агрессию России остановит проведение повторного голосования на оккупированных российскими войсками территориях Украины под наблюдением ООН. Тогда же он предлагал Украине отказаться от Крыма и пустить туда воду. Конечно, России такая идея понравилась.

Позже Маск заявил, что "очень поддерживает Украину", но он против эскалации, которая, мол, нанесет большой ущерб украинским территориям и мира.

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