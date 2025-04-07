Пока что прямых нападок на президента США он не допускал, но свою позицию четко показал.

До недавнего времени ключевой политический союзник Дональда Трампа миллиардер Илон Маск начал тонко критиковать политику президента США. Такой вывод можно сделать из его последних публикаций на платформе Х.

Так, сегодня Маск запостил на страницах своего Х-блога фрагмент из интервью авторитетного экономиста Милтона Фридмана (1912-2006 гг.), который был горячим сторонником свободного рынка. В опубликованном фрагменте один из основателей Чикагской школы экономики рассуждает о преимуществах свободной международной торговли на примере простого карандаша.

В частности, на видео Милтон объясняет, что для создания обычного карандаша тысячам людей во всем мире пришлось вступить в сложное опосредованное сотрудничество: кто-то рубил деревья для деревянной основы карандаша, кто-то добывал графит для грифеля, другие работали над изготовлением краски для внешнего покрытия карандаша, а еще все они при этом пользовались инструментами и техникой, до того произведенными другими людьми в еще более сложной международной кооперации.

Видео дня

Это видео с вполне очевидным выводом о важности свободной безбарьерной торговли Маск опубликовал без комментариев со своей стороны. Издание Business Insider считает, что таким образом миллиардер, чей автомобильный бизнес критически зависит от поставок тысяч деталей со всего мира, тонко критикует таможенную политику Дональда Трампа.

Маск критикует Трампа

Как писал УНИАН, ранее сегодня Маск опубликовал в соцсети Х видео, в котором опровергается неоднократно сказанное Трампом утверждение о том, что США и Россию разделяет океан. Короткий ролик показывает, что на самом деле кратчайшее расстояние между территориями двух стран составляет менее 4 км.

А перед тем Маск публично и довольно остро раскритиковал экономического советника Белого дома Питера Наварро, который, вероятно, является архитектором всего плана введения тотальных пошлин на импорт в США.

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