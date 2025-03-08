Инцидент произошел в ходе заседания, посвященного реорганизации кабинета министров и сокращению государственных расходов.

Госсекретарь США Марко Рубио и предприниматель-миллиардер Илон Маск сильно поругались во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на осведомленный источник.

Инцидент произошел в ходе заседания, посвященного реорганизации кабинета министров и сокращению государственных расходов. По информации издания, в начале конфликта Маск упрекнул Рубио в том, что тот "никого не уволил" среди своих подчиненных. В ответ госсекретарь обвинил предпринимателя во лжи, отметив, что уже сократил 1 500 сотрудников Госдепартамента. Однако Маск не отступил и саркастически сказал, что Рубио "хорош на телевидении", намекая на его неспособность к реальным управленческим решениям.

Весь этот диалог проходил на глазах у президента США Дональда Трампа, который наблюдал за происходящим, сидя, откинувшись на спинку стула, с руками, скрещенными на груди, пишет NYT. Когда конфликт затянулся, Трамп, наконец, вмешался, встав на защиту Рубио. Он заявил, что госсекретарь делает "отличную работу", подчеркнув его занятость: частые разъезды и активные выступления в СМИ, а также необходимость управлять внешнеполитическим ведомством.

Видео дня

Отмечается, что перед ссорой с Рубио Илон Маск давал советы министру транспорта Даффи о состоянии оборудования Федерального управления гражданской авиации. Однако в защиту Даффи никто не выступил. Напротив, министр торговли Говард Латник поддержал Маска.

Ограничение полномочий Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск не имеет полномочий принимать единоличные решения по кадровой политике, а может давать рекомендации департаментам.

Это заседание состоялось после волны массовых увольнений и угроз госслужащим со стороны миллиардера и что это заявление Трампа стало "первым серьезным шагом к ограничению мандата Маска".

Вас также могут заинтересовать новости: