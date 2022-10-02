Россия не смогла набрать достаточно голосов для переизбрания в руководящий совет Авиационного агентства ООН, Международной организации гражданской авиации.

Об этом сообщает Reuters.

Во время ассамблеи ICAO в субботу Россия не набрала 86 голосов, необходимых для того, чтобы остаться в руководящем совете организации.

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Российский представитель отметил, что РФ рассматривает это как сугубо политический шаг и не имеет ничего общего с позицией России в сфере гражданской авиации.

Россия занимала место как одна из "главных держав в сфере авиационного транспорта " среди 36 членов в Совете ICAO.

Как сообщило Министерство инфраструктуры Украины, Россия не была переизбрана в первых двух раундах выборов в Совет ICAO - основной руководящий орган этой организации. Последний этап голосования состоится во вторник, 4 октября.

"Такое коллективное решение 170 стран-членов ICAO является ответом на полномасштабное вторжение в Украину", - отмечают в Telegram-канале Министерства.

Россия в ICAO

Международная организация гражданской авиации - специализированное учреждение ООН, занимающееся организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации. Основана в 1944 году.

Напомним, что в марте Россия разрешила авиакомпаниям страны вносить в реестр воздушных судов самолеты, арендованные у иностранных компаний. Поэтому на Западе обвиняют Россию в незаконной конфискации сотен иностранных самолетов.

Также ранее сообщалось, что международная организация гражданской авиации и Европейское агентство по безопасности авиации приостановили действие сертификатов и разрешений, выданных российским авиаоператорам.

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