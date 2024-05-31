В результате дроновой атаки в Краснодарском крае есть пострадавшие, утверждает губернатор.

В ночь на пятницу, 31 мая, в нескольких муниципалитетах Краснодарского края РФ была "отражена массированная атака беспилотников" - дроны якобы подавили силы противовоздушной обороны.

В результате дроновой атаки в Темрюкском районе повреждена инфраструктура нефтебазы - получили повреждения и загорелись три цистерны, в которых были нефтепродукты, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

"…Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - говорится в сообщении вражеского чиновника.

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Позже "РИА Новости" в своем канале в мессенджере утверждало, что пожар на нефтебазе в Красногорском крае удалось потушить.

Продолжается полномасштабная война в Украине - новости, которые стоит знать

После того, как россияне рано утром 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение в Украину, в РФ уже не раз звучали взрывы на объектах, которые помогают оккупантам продолжать агрессию против нашего народа.

В частности, 17 мая стало известно, что беспилотники в российском городе Туапсе, который находится в Краснодарском крае, атаковали нефтеперерабатывающий завод. Журналисты узнали, что дым окутал Туапсинский НПЗ. В РФ утверждали, что на территории предприятии просто произошла "вспышка" в результате падения беспилотника.

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